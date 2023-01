Nuova Zelanda | la premier Jacinda Ardern annuncia le dimissioni

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Laneozelandese,, hato commossa le proprie. “Per me è arrivato il momento“, ha detto ai membri del suo partito laburista. “Non ho abbastanza energie per altri quattro anni“. Laneozelandesele proprieLa prima ministra della, mentrele proprieLa prima ministra neozelandese uscente,, 42 anni, è diventatain un governo di coalizione nel 2017, per poi guidare il partito laburista di centro-sinistra a una ...

La premier neozelandese Jacinta Ardern ha annunciato che si dimetterà dall'incarico il prossimo 7 febbraio. Lo riporta il New Zealand Herald. In un video, dove ha trattenuto a stento le lacrime, Jacinda Ardern, 42 anni, è diventata prima ministra in un governo di coalizione nel 2017, per poi guidare il partito laburista di centro-sinistra a una vittoria elettorale. Nessun passaggio successivo. Tutto quello che so - ha affermato - è che qualunque cosa farò, cercherò di trovare il modo di continuare a lavorare per la Nuova Zelanda e che non vedo l'ora di passare ...