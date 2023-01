Nuova Zelanda | la premier Jacinda Ardern annuncia le dimissioni | “Non ho più energie”

(Di giovedì 19 gennaio 2023) “Per me è arrivato il momento, non ho abbastanzaper altri quattro anni”: laneozelandesehato le sue imminenti, che saranno operative da febbraio, e la sua intenzione di non ricandidarsi per guidare il Paese. La 42enne è diventata prima ministra nel 2017, leader di un governo di coalizione: quando entrò in carica, a 37 anni, era la donna capo di governo più giovane al mondo. Un anno dopo è diventata la seconda leader mondiale eletta a partorire mentre era in carica, dopo la pachistana Benazir Bhutto nel 1990. Negli ultimi sondaggi la sua popolarità è crollata, così come quella del suo partito. Nella sua ultima apparizione pubblica ha ammesso di aver provato a ricaricarsi durante la pausa estiva (che in Australia coincide con il nostro ...

Corriere della Sera

' Farewell Yellow Brick Road ' questo il nome del tour del popolare cantante 75enne che ha preso il via nel 2018, interrotto per la pandemia, ma che prosegue ora in Australia eper ...'Sono esausta. Non ho semplicemente più le energie per ulteriori quattro anni'. Con queste parole Jacinda Ardern ha annunciato le dimissioni dall'incarico di Primo Ministro della. La notizia della sua rinuncia al mandato è arrivata a sorpresa durante una conferenza stampa tenutasi questa mattina (ora locale): 'Avere un ruolo così privilegiato comporta ... Nuova Zelanda, la premier Jacinda Ardern annuncia le dimissioni in lacrime Le dimissioni di Jacinda Ardern arrivano diversi mesi in anticipo rispetto alle elezioni generali e hanno lasciato tutti a bocca aperta ...La premier della Nuova Zelanda, Jacinda Ardern, ha annunciato le sue dimissioni, spiegando di non avere 'piu' energia' per continuare a ...