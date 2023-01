Nuova Zelanda | la premier Ardern si dimette | “Sono esausta | non ho più energie”

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Ladella, Jacinda, 42 anni, ha annunciato le sue improvvise dimissioni. Senza giri di parole, ma con forte commozione, ha pubblicamente spiegato le ragioni del suo gesto inatteso. “Non ho più energia“, ha detto, per continuare a governare dopo 5 anni e mezzo di mandato. Dal 7 febbraionon sarà più. E non si ricandiderà alle elezioni fra 9 mesi. Jacinta, 42 anni, ha annunciato commossa le sue dimissioni dadella. Foto Ansa/Epa Ben McKay, i motivi del suo gesto Dimissioni per stanchezza personale, e assenza del desiderio di continuare a stare nelle stanze del potere,rarissime in politica. Ecco perché ...

Corriere della Sera

Il lancio pubblico seguirà le beta chiusa del gioco in Australia, Canada, Irlanda, Paesi Bassi,, Filippine, Singapore, Sudafrica, Turchia e Malta. Al momento gli utenti iPhone possono ...La premier neozelandese, Jacinda Ardern , ha annunciato che si dimetterà a febbraio. "Per me è arrivato il momento", ha detto ai membri del suo partito laburista. "Non ho abbastanza energie per altri ... Nuova Zelanda, la premier Jacinda Ardern annuncia le dimissioni in lacrime (Agenzia Vista) Roma, 19 gennaio 2023 Jacinda Arden è la Premier della Nuova Zelanda che ha annunciato le dimissioni. Ecco l'infografica che racconta della sua carriera politica. Fonte: Agenzia Vist ...Un gruppo di tifosi ucraini ha bersagliato Andrey Rublev durante il match di secondo turno che il numero 6 del mondo ha vinto contro il ...