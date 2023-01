Nuova Zelanda | la premier Ardern si dimette | ' sono esausta'

Corriere della Sera

" Per me è arrivato il momento. Non ho abbastanza energie per altri quattro anni ". Il primo ministro della, Jacinda Ardern , ha fatto sapere ai membri del suo partito laburista che si dimetterà il mese prossimo. Nella sua prima apparizione pubblica da quando il parlamento è entrato in pausa ...La premier della, Jacinda Ardern, ha annunciato le sue dimissioni, spiegando di non avere "più energia" per continuare a governare dopo cinque anni e mezzo di mandato e a nove mesi dalle elezioni ... Nuova Zelanda, la premier Jacinda Ardern annuncia le dimissioni in lacrime Dopo cinque anni e mezzo alla guida del Paese, la prima ministra annuncia a sorpresa lo stop: "Sono un essere umano, è arrivata l'ora di smettere" ..."Per me è arrivato il momento. Non ho abbastanza energie per altri quattro anni". Il primo ministro della Nuova Zelanda, Jacinda Ardern, ha fatto sapere ai membri del suo partito laburista che si dime ...