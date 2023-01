Nuova Zelanda | a sorpresa Jacinda Ardern si dimette da primo ministro | “Sono umana”

Leggi su luce.lanazione

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Non ha più energie, èe sente il bisogno di fare un passo indietro. Con un annuncio, definito da alcuni “choc” ma più che sensazionale è semplicemente inaspettato, la premier della(42 anni) sida. È stata la stessa Arden ad annunciare il passo indietro spiegando di non avere “più energia” per continuare a governare dopo cinque anni e mezzo di mandato e a nove mesi dalle elezioni legislative. ? “” ha detto visibilmente commossa alla prima riunione dell’anno del partito laburista. “È ora” ha aggiunto spiegando che “noi politici diamo tutto quello che possiamo per tutto il tempo che possiamo e poi arriva il momento. E per me quel momento è arrivato”. La ...