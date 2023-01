Nucleare | Pichetto Fratin insiste | “La quarta generazione può essere il futuro | dobbiamo ripensare il referendum”

(Di giovedì 19 gennaio 2023) “prendere in seria considerazione ildiche dà dei margini di sicurezza maggiore e che puòildel nostro Paese fino a poi arrivare alla fusione”. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto, nel corso dell’evento ‘La Ripartenza’ a Milano. “Nel medio lungo periodo non l’Italia o la Ue, ma il mondo deve trovare forme di energia più avanzate. Si ragiona di fissione dialdi, non è il tema delche riguardava prima e seconda ...

Il Fatto Quotidiano

Bisogna andare sullo specifico e prendere in seria considerazione ildi quarta generazione ... 'È uno molto convinto delle proprie idee che non sempre condivido", diceFratin. Che poi ...Bisogna andare sullo specifico e prendere in seria considerazione ildi quarta generazione ... "È uno molto convinto delle proprie idee che non sempre condivido", diceFratin. Che poi ... Nucleare, Pichetto Fratin insiste: “La quarta generazione può essere il futuro, dobbiamo ripensare il… E' stata frenata la speculazione". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, aggiungendo: "Dobbiamo prendere in seria considerazione il nucleare di ...Il ministro Gilberto Pichetto Fratin plaude al calo delle bollette gas e per il lungo periodo rilancia l'opzione nucleare ...