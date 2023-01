Nubifragi e mareggiate | dalle 12 di domani allerta arancione in Campania Scuole | chiusura in vista

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 19 gennaio 2023) La Protezione civile della Regioneha emanato un nuovo avviso dimeteo di colorecon validità a partire12 di, venerdì 20 gennaio e scadenza alle 8 di sabato 21 gennaio. Probabile ladelle. Un’ordinanza in tal senso sarebbe per essere emanata a Napoli. L’avviso segue quello attualmente in atto che terminerà alle 9 dimattina, ma riguarda una nuova perturbazione che interesserà la regione, causando un repentino peggioramento delle condizioni meteo, in successiva, rapida evoluzione. I fenomeni più intensi (vento, temporali e nevicate) saranno localmente molto rilevanti, e si evolveranno lungo la giornata di venerdì, per diminuire di intensità rapidamente, a partire già dalla stessa nottata di ...