Nove mesi isolata in Antartide

Italia Informa

La premier neozelandese, Jacinda Ardern, ha annunciato la sua intenzione di rassegnare le dimissioni perchè, dopo cinque anni e mezzo di mandato e adalle elezioni legislative, non ha "più ...La premier della Nuova Zelanda, Jacinda Ardern, si e' dimessa dopo cinque anni e mezzo di mandato e adalle elezioni legislative. Nata a Hamilton, 42 anni, inizia la carriera come ricercatrice presso l'ufficio del primo ministro Helen Clark. Viene eletta per la prima volta come parlamentare ... Piquadro, fatturato in crescita nei primi nove mesi 2022: +15,9% con ... (Agenzia Vista) Wellington, 19 gennaio 2023 Il primo ministro neozelandese Jacinda Ardern ha annunciato le dimissioni a sorpresa, spiegando che non ha "abbastanza energia" per continuare ...Superando abbondantemente i tre mesi di operatività che rappresentavano l’obiettivo minimo di missione, Zhurong ha continuato a lavorare e comunicare senza intoppi sino al 18 maggio dello scorso anno: ...