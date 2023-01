Nordio ridimensiona l’allarme mafia

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 19 gennaio 2023) “Se è vero che oggi siamo circondati da unache si è infiltrata dappertutto, la domanda è: ‘dov’era l’Anti?’. Invece io non credo che l’Antiabbia lavorato male, non credo ci siano tutte queste infiltrazioni, la realtà sta nel mezzo”. È quanto ha detto il ministro della Giustizia, Carlo, in aula alla Camera durane la discussione generale sulla relazione dell’amministrazione della giustizia. Il Guardasigillinon crede che l’Italia “sia così infiltrata dai clan” perché “vorrebbe dire che negli ultimi 30 anni l’Antiha fallito” Il Guardasigilli ha aggiunto di non credere a questo. Replicando all’ex procuratore nazionale anti, ora deputato, Federico Cafiero de Raho, a cui contesta di avere una visione “pan-mafiosa”, Nodio ha ...