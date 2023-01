Non venne pagata perché incinta? Club condannato a saldare «La mia storia non deve ripetersi»

Leggi su iodonna

(Di giovedì 19 gennaio 2023) «Non si tratta di affari, ma di diritti». Il caso centrocampista islandese, oggi alla Juve Sara Bjork Gunnarsdottir, non è isolato: «Voglio essere certa che nessuno si trovi più nella mia situazione». Ladi Sara Bjork Gunnarsdottir, senza stipendioNel marzo 2021 Sara comunicò aldel Lione di essere rimasta: i dirigenti le diedero il via libera per tornare in Islanda, il suo paese d’origine, per affrontare la gravidanza. Una volta tornata in patria, però, la giocatrice si accorse che qualcosa non andava: per i mesi di aprile, maggio e giugno le era stato versata soltanto una piccola parte dello stipendio. La Fifa nel Regulations on the Status and Transfer of Players prevede, tra le condizioni minime e le tutele da garantire alle calciatrici, l’intero ...