“Non si può evangelizzare degnamente senza testimoniare la bellezza dell’unità”

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Città del Vaticano – “Occorre, oggi soprattutto, uno zelo ardente per l’evangelizzazione, perché annunciando insieme ci si riscopre fratelli e sorelle; e perché ci si rende conto che non si può diffondereil nome di Gesù, nato, morto e risorto per tutti,la, segno distintivo dei suoi discepoli”. E’ l’accorato appello all’unità dei cristiani che Papa Francesco rivolge all’inizio della Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani ai membri della Delegazione Ecumenica della Finlandia, giunta a Roma in occasione della festa di Sant’Enrico. Nella biblioteca del Palazzo Apostolico, con il Pontefice, a pregare il “Padre Nostro” ci sono i rappresentanti non solo luterani e cattolici, ma anche ortodossi e metodisti. Francesco, riflettendo sul senso del ...