“Non lo condivido” La stoccata del ministro a Timmermans

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Se c’è una sedia che scotta in Consiglio dei ministri, quella è sicuramente toccata a Gilberto Pichetto Fratin. L’esponente di Forza Italia, erede di Roberto Cingolani, si è trovato a dover gestire la difficile pratica dell’energia. “È un po’ come il vigile urbano in mezzo all’incrocio: arrivano da tutte le parti”. Forse col tempo ce ne siamo dimenticati, anche grazie ad un inverno più mite di quanto ci potessimo aspettare, ma solo quattro mesi fa l’Italia e l’Europa facevano i conti con un prezzo dell’energia spropositato a causa dei rincari sul gas. Colpa della guerra di Putin all’Ucraina, ovviamente. Ma anche degli attacchi al gasdotto Nord Stream. Della corsa a riempire gli stoccaggi da parte della Germania. E delle decisioni assunte dall’Ue: sanzioni a Mosca, riduzione di acquisti del metano russo, embargo al petrolio e – infine – price cap. La vittoria sul price cap È stato ...

