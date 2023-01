Nomine | ok cdm a pacchetto Mef | Barbieri nuovo direttore generale

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - Via libera del Cdm, ancora in corso a Palazzo Chigi, aldiproposte dal ministro Giancarlo Giorgetti, e che vede la sostituzione deldel Tesoro Alessandro Rivera, a cui subentra Riccardo. Biagio Mazzotta è confermato ragionieredello Stato, mentre Ilaria Antonini è stata nominatadell'amministrazionedel personale.

Public Policy, agenzia di stampa politica e parlamentare

