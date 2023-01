Nomine al Tesoro | Giorgetti propone Barbieri al posto Rivera

Leggi su italiasera

(Di giovedì 19 gennaio 2023) (Adnkronos) – Il Mef ha inviato alla Presidenza del Consiglio, ai fini dell’iscrizione nell’ordine del giorno del Consiglio dei Ministri, la proposta di nomina dei direttori generali dei dipartimenti del(Riccardo) Ragioneria (Biagio Mazzotta) e Amministrazione Generale del personale e dei servizi (Ilaria Antonini). Il ministro dell’Economia Giancarlo, si legge in una nota del Mef, ringrazia gli uscenti per il lavoro svolto con dedizione e competenza. Inoltre il ministero dell’economia e delle finanze presenterà una proposta di riforma del modello organizzativo con lo scopo di assicurare il raggiungimento degli importanti obiettivi assegnati in primo luogo a livello europeo e internazionali tramite una diversa articolazione della struttura dipartimentale. LA SCHEDA – Riccardo...