Nomine al Tesoro | da dove viene Barbieri | un economista selezionato dal ‘mercato’

(Di giovedì 19 gennaio 2023) (Adnkronos) – Il nuovo direttore generale del Mef, RiccardoHermitte, è stato dal 2015 Capodel ministero di Via XX Settembre. E’ stato scelto per quell’incarico al termine di una selezione aperta, rispondendo alla ‘chiamata’ con cui il ministero, a gennaio 2015, si è rivolto al. “Presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze è vacante la posizione dirigenziale di livello generale relativa all’incarico di Direttore della Direzione I ‘Analisi Economico-Finanziaria’ del Dipartimento del(…) Gli interessati possono presentare la propria candidatura inviando Curriculum Vitae e lettera motivazionale entro il 31 Gennaio 2015 a dipartimento.@pec.mef.gov.it all’attenzione del Direttore generale del”, recitava l’annuncio. Quando è stato ...

la Repubblica

Barbieri, romano, classe 1958, è responsabile della Direzione Analisi Economico Finanziaria del Dipartimento dal 2015. L'esperienza precedente è stata maturata in diverse banche d'affari ... Nomine, Giorgetti molla Rivera: al suo posto Barbieri direttore generale del Tesoro Niente da fare per Alessandro Rivera, al suo posto alla direzione generale del Mef arriva Riccardo Barbieri Hermitte, ...Il Mef ha inviato alla Presidenza del Consiglio le proposte per le nomine dei direttori generali di Tesoro, Ragioneria e personale.