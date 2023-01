Nokia C12 | arriva il nuovo smartphone dal prezzo competitivo

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Annunciato ilC12, unopiù efficiente che rende le promesse di durata e sicurezza più accessibili che mai HMD Global, la casa dei telefoni, annuncia ilC12. Dotato di tutte le garanzie della famiglia C, come le immagini migliorate, la batteria di ultima generazione per una maggiore durata, funzioni di sicurezza e privacy più recenti e migliori prestazioni grazie all’ampliamento dello spazio di archiviazione. Inoltre, la solida struttura che lo compone esternamente e internamente ha superato alcuni dei più difficili test di affidabilità in circolazione, per cui si può essere certi cheC12 resisterà alla prova del tempo. Adam Ferguson, Global Head of Product Marketing di HMD Global: Quello che la gente ama dei telefoni ...

HMD Global si presenta in questo nuovo 2023 con uno smartphone low - cost dotato di sistema operativo Android 12 Go Edition , ossia il Nokia C12. In base al numero di modello, questo è un sequel del Nokia C10 dell'inizio del 2021, anche se si presenta più piccolo della maggior parte dei device della serie C.