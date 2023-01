Noemi Bocchi e quel no da migliaia di euro detto per amore di Totti

ilgazzettino.it

Tra Francesco Totti ela storia procede a gonfie vele. Un amore che i due stanno vivendo su due fronti: non hanno problemi a mostrarsi insieme ma, dopo l'intervista di Totti dello scorso settembre, bocche ...Secondo alcuni rumors, Corona, starebbe 'dietro' a Mario Caucci , l'ex marito di(attuale compagna di Totti). Giuseppe Candela su Dagospia rivela: 'Gira voce che a 'gestire', se così si ... Totti e Ilary, l'ex marito di Noemi Bocchi a 'Non è l'Arena': «Ecco tutta la verità». Cosa ha detto Fabrizio Corona avrebbe un ruolo nella battaglia tra ex che vede coinvolti anche Francesco Totti e Ilary Blasi. L'ex re dei paparazzi pare che se la sia legata al dito dopo ...C'è un risvolto interessante che potrebbe far luce sull'esposizione mediatica di Mario Caucci, ex marito di Noemi Bocchi. L'imprenditore romano ha rilasciato la sua prima ...