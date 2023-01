Nims Purja | il re controverso dell' alpinismo hardcore

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Quando sono giunto al campo base’Ama Dablam, una vetta alta 6.812 metri definita per la caratteristica silhouette slanciata il Cervino’Himalaya, l’alpinistaera impegnato in una combattutissima partita di pallavolo. Tutt’attorno, si estendeva in ogni direzione un enorme villaggio composto da circa 65 tende montate da Elite Expeditions, la sua società di guide Sherpa. L’azienda è l’ultimo azzardo’ambizioso: un’attività che mira a trasformare la fama conquistata a livello internazionale in un affare decisamente più redditizio rispetto alla mania di infrangere ogni record alpinistico. La missione fondamentale a cui ambisce il nepalese è sovvertire i beceri paradigmia vecchia industriae guide himalayane e restituire ...

