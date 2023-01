Niente Ascoli o Avellino | ritorno al passato per l’ex giallorosso Vacca

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo un periodo trascorso in naftalina, in seguito alla risoluzione contrattuale con il Venezia, Antoniotorna a essere un calciatore a tutti gli effetti.centrocampista del Benevento, infatti, ha ufficialmente trovato una nuova sistemazione. Unalper il classe 1990 partenopeo che da questo pomeriggio è tornato a vestire la maglia del Foggia, compagine impegnata nel raggruppamento C di serie C. Svanita la possibilità di volare in Arabia Saudita,ha preferito rimanere fermo in attesa della chiamata giusta. Sfiorato l’e conclusasi con un nulla di fatto la breve parentesi all’, dove si era unito in prova ai bianconeri di Bucchi, il giocatore ha deciso di legarsi ai satanelli fino al 30 giugno ...