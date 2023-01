Nicola come Fantozzi col Megadirettore | almeno non ha chiamato Iervolino «santità» Repubblica

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Nel giro di 48 ore Davideè stato prima esonerato e poi riassunto dalla Salernitana di Danilo. Oggi ne scrive, su La, Fulvio Zara. Richiama il post scritto su Facebook dall’allenatore e il suo atteggiamento nei confronti del presidente del club campano. “Nell’uso di due sole maiuscole — VOGLIO e TUTTI — in 270 parole usate (complimenti per la sobrietà, i suoi colleghi di solito esondano), si nasconde da un lato l’innegabile personalità di un allenatore che vuole rimanere al suo posto, lo vuole contro ogni evidenza, persino quella del presidente che l’ha cacciato; e dall’altro la cifra esistenziale di un uomo che ha sempre ragionato da squadra, creando ovunque identità e innalzando l’appartenenza — alla società-squadra-famiglia — a valore che può risultare decisivo nella classifica avulsa, dei risultati e dei ...

Fanpage.it

... regia di Guido Tortorella (2009) [5] Teatrosopravvivere ai lavori in casa , regia di Paolo ... regia di Franco Bernini (1997) La vita degli altri, regia diDe Rinaldo (2001) Travolti dal ...... mettersi alla testa delle nuove frontiere tecnologichela fusione nucleare; rafforzare il ... Giulio Cesare Sottanelli, Roberto Speranza, Rosaria Tassinari, Daniela Torto, Stefano Vaccari,... Nicola di nuovo alla Salernitana mette in difficoltà due giocatori, frasi ... La Lazio è alla caccia di un attaccante che possa sostituire Immobile, alle prese con un nuovo infortunio. Il club biancoceleste ha fatto un sondaggio per Lucas Boye dell'Elche, ma ...Tolentino protagonista nell’under 12 sia con la squadra sia a livello individuale alla gara regionale che si è disputata a Calcinelli. Sul gradino più alto del podio sono saliti Nicola Principi, Nicol ...