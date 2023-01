Niccolò Fabi | 25 anni tra musica e impegno | ' Talvolta le canzoni abbracciano problematiche politiche e sociali'

(Di giovedì 19 gennaio 2023) 'La sottrazione mi sembrava provocatoriamente l'operazione migliore per un disco che in qualche modo celebra i miei 25di ...

Corriere Fiorentino

'La sottrazione mi sembrava provocatoriamente l'operazione migliore per un disco che in qualche modo celebra i miei 25 anni di ...Alla Fondazione Foqus ai Quartieri Spagnoli tre giorni di musica con La Terza Classe, Lelio Morra e poi un incontro gratuito conche presenta il suo nuovo album, al Mann workshop, dimostrazioni e show cooking per la sesta edizione del Capodanno Cinese a Napoli, all'Augusteo va in scena il musical Sette spose per ... Niccolò Fabi: «Sanremo Vivo lontano da social e tv»