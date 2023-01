Neve | allerta gialla nel Lazio sopra i 400-600 metri | e localmente in abbassamento Vento e temporali

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Inevitabilmente, dopo tanto ‘caldo’ eccoci finalmente nel tanto atteso inverno. Con una rapidità sorprendente infatti, negli ultimi giorni le temperature sono notevolmente calate, spingendoci a tirar giù dagli armadi i piumoni.nel: oggi l’del Dipartimento della Protezione Civile per domani e sabato Ed ora, visto ‘che ci siamo’, anche nell’freddo fa sentire la sua voce. Ma non solo, a quanto pare, già da domani (20 gennaio), e per le successive 24 ore, dobbiamo aspettarci il ritorno dellaanche nel. Nello specifico, recita una nota resa nota poco fa dalla Protezione Civile, “Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi l’avviso di condizioni ...

LA NAZIONE

Dopo la nevicata che il 19 gennaio ha imbiancato tutta la provincia, la Protezione Civile ha diramato un'meteo gialla per vento valida per il nostro territorio dal 20 al 21 gennaio. Domani il cielo invece sarà nuvoloso o parzialmente nuvoloso senza ulteriori precipitazioni con temperature ...Il Centro Funzionale Regionale ha pertanto emesso unagialla persu appennino di Rieti, Aniene e Bacino del Liri egialla per vento su Bacini costieri sud. La Sala Operativa ... Ghiaccio e neve: nuova allerta meteo in Toscana La Protezione Civile del Lazio informa che 'per ogni emergenza la popolazione potrà fare riferimento alle strutture comunali di Protezione civile alle quali la Sala Operativa Regionale garantirà costa ...Sulle zone interne neve già intorno ai 400 metri, con accumuli al suolo localmente moderati. Per quanto riguarda la sola criticità idrogeologica l’avviso meteo differenzia la fascia costiera, dove il ...