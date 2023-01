Netflix anticipa i migliori film in arrivo nel 2023 | ecco le novità di quest’anno

HDblog

...in un nuovo trailer dedicato alla stagione 5 chela premiere prevista per il 16 febbraio 2023. La serie anime Aggretsuko è disponibile per la visione sulla piattaforma streaming. Su ...La scelta didi anticipare la reunion con un video che sostanzialmente si limita a dirci quanto è stato bello ritrovarsi per i membri del cast, non fa altro che giocare sull'effetto nostalgia ... Netflix anticipa il 2023: ecco i film più importanti in arrivo | Video Sarà presentata alla stampa il 21 gennaio la terza stagione di Mare Fuori, fiction Rai esplosa su Netflix. La nuova stagione, ...Dopo la parentesi fortunata in Stranger Things ed Enola Holmes, Millie Bobby Brown è pronta a lanciarsi in un nuovo film d'azione fantasy: si intitola Damsel.