(Di giovedì 19 gennaio 2023) AGI - All'inizio erano solo, cavità naturali, anfratti coperti di arbusti. Quando i sequestri di persona rappresentavano ancora un'attività redditizia, in Calabria era quella la tipologia dei covi sfruttati dagli esponenti della 'per non essere trovati durante la loro latitanza o per nascondere gli ostaggi. Con il trascorrere del tempo, complici la fine dei rapimenti e l'istituzione dello Squadrone Carabinieri eliportato "Cacciatori Calabria", i segreti che il massiccio dell'Aspromonte era solito custodire hanno cominciato a venir meno, obbligando ia cambiare le proprie abitudini. E così hanno preso piedee rifugi costruiti nelle aree urbane, all'interno di abitazioni. "La Calabria ha una morfologia molto particolare e ihanno sempre sfruttato la ...

indagini sarebbe emersa la presunta partecipazione del soggetto portato in carcere alla cosca di 'di Isola di Capo Rizzuto e la sua attività di promozione e direzione del sodalizio ... 'Ndrangheta: dalle grotte ai bunker, così il 'Cacciatore' scova i latitanti Intervista al capitano Ivan D'Errico, comandante di un reparto speciale nato il primo luglio del 1991 con sede a Vibo Valentia ...E l'arresto di Matteo Messina Denaro c'entra solo in parte: da tempo Cosa Nostra prova a riorganizzarsi e a ricostruire un gruppo dirigente ...