NBA | risultati della notte 19 gennaio | Memphis continua a vincere Jokic trascina Denver | ancora ko i Lakers

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Sono otto le partiteNBA. Diventano undici le vittorie consecutive per iGrizzlies, che battono 115-114 i Cleveland Cavaliers. Finale punto a punto deciso da un canestro di Steven Adams e poi dall’ottima difesa di Dillon Brooks, che stoppa la triplavittoria di Darius Garland. Unata dai 25 punti di Desmond Bane e dai 24 di Ja Morant, mentre a Cleveland non basta la doppia doppia proprio di Garland, che ha chiuso con 24 punti e 14 assist. Con un ultimo quarto da 34-23 e con il solito immenso Nikola, iNuggets rimontano i Minnesota Timberwolves e si impongono 122-118. Il serbo conclude la partita con una tripla doppia da 31 punti, 13 rimbalzi ed 11 assist, ma ottimo anche il contributo di Jamal ...

La Gazzetta dello Sport

Nove gli incontri andati in scena innella notte italiana tra mercoledì 18 e giovedì 19 gennaio e ciò che è emerge è soprattutto la ...E CLASSIFICA Sconfitta consecutiva numero tre per i ...: LA Clippers - Filadelfia 110 - 120 Denver - Portland 122 - 113 San Antonio - Brooklyn 106 - 98 Milwaukee - Toronto 130 - 122. redazione 18/01/2023 1 Meno di un minuto Facebook Twitter ... Jokic immarcabile: Denver decolla. Embiid schiaccia i Clippers con 41 punti