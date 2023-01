Agenzia ANSA

I vigili del fuoco continuano a lavorare nellatraghetto Superba che da sabato sera si trova nella banchina Santa Lucia dl porto di Palermo dopo un vasto incendio. L'unica zona al centro degli interventi è il garage dove ci sono tutti i mezzi.L'incendio a bordo delladellaè divampato da sabato sera, prima della partenza per Napoli, e da allora i vigili del fuoco sono a lavoro per cercare di domare le fiamme. "E' una situazione ... Nave Gnv, garage ancora off limits per i vigili del fuoco - Sicilia Palermo - I vigili del fuoco continuano a lavorare nella nave traghetto Superba che da sabato sera si trova nella banchina Santa Lucia dl porto di Palermo dopo un vasto incendio. L'unica zona al ...Continuano a lavorare i vigili del fuoco nella nave “Superba” della Ngv tra mille difficoltà. Da sabato il traghetto si trova nella banchina Santa Lucia in preda ad un vasto incendio scoppiato all’int ...