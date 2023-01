Nasce intergruppo parlamentare per il contrasto ai cambiamenti climatici

(Di giovedì 19 gennaio 2023) (Adnkronos) – E’ previsto per il primo febbraio l’insediamento dell’per ilai, promosso dal senatore abruzzese del Partito Democratico Michele Fina, che spiega: “E’ l’esordio di un luogo di confronto che spero possa servire a scattare una fotografia oggettiva e non ideologica degli effetti dei; al fine di riconoscere le esigenze che derivano dalla necessità di un cambiamento in chiave sostenibile del modello di sviluppo. Per questo spero si possa lavorare, al di là delle appartenenze, alla costituzione di una Commissione bicamerale d’inchiesta sul tema. Sono contento che sia arrivata un’adesione ampia, trasversale agli schieramenti, segno che c’è una diffusa consapevolezza dell’urgenza di ...

