Napoli | Raspadori e la 'depressione' per Osimhen | Spalletti non lo vede più e quei 35 milioni

Calciomercato.com

Salernitana -, aggiornamenti infortunio Kvaratskhelia Gli ultimi aggiornamenti su ... In caso di forfait, Spalletti dovrà decidere se puntare su Elmas o sual posto del georgiano. ......: deve ancora smaltire l'influenza ed è rimasto a casa a scopo precauzionale. Non è certa dunque la sua presenza contro la Salernitana, nella gara in programma sabato alle 18: Elmas e... Napoli, Raspadori e la 'depressione' per Osimhen: Spalletti non lo vede più La notizia di giornata in casa Napoli è l’ansia per Khvicha Kvaratskhelia. Oggi non si è allenato, è rimasto precauzionalmente a casa per qualche linea di febbre che si sta portando avanti da qualche ...Dopo l’ampio turnover visto in Coppa Italia contro la Cremonese, il tecnico dei partenopei è pronto a riproporre l’11 tipo azzurro visto nelle ultime uscite di campionato. Nel frattempo, però, Luciano ...