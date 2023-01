Napoli | l’agente di Kvaratskhelia | “City su di lui? Pensa solo allo Scudetto oggi”

Leggi su sportface

(Di giovedì 19 gennaio 2023) “Un interessamento del Manchester? Al momento non c’è nulla. Ha la possibilità di vincere loe sta ancora lottando in Champions League. In un momento simile, come puòre ad un’altra squadra?”. Lo ha detto al portale russo Championat Mamuka Jugeli, agente di Khvicha, in merito alle indiscrezioni su un interessamento della squadra di Guardiola per il talento georgiano del. SportFace.