Napoli | Kvaratskhelia salta un altro allenamento | tra 48 ore c’è la Salernitana

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoA poco più di 48 ore dal derbynon ha ancora ripreso ad allenarsi. Anche oggi l’attaccante georgiano non si è allenato, rimanendo a casa a scopo precauzionale, come ha fatto sapere la SSC. Kvara hato la partita di Coppa Italia con la Cremonese per l’influenza ed anche a causa del maltempo di questi giorni la società ha preferito non forzare. Al momento non c’è un vero e proprio allarme sulla sua presenza a Salerno, ma Spalletti potrebbe interrogarsi sulla titolarità. Se ne saprà sicuramente di più nell’di rifinitura in programma domani. Quest’oggi seduta mattutina all’SSCN Konami Training Center di Castel Volturno caratterizzata da una incessante esercitazione tattica. Chiusura con situazioni di ...

Il si avvicina alla sfida di campionato contro la Salernitana, match valido per la chiusura del... due sono i giocatori in dubbio per la sfida: Lobotka e. Il primo sembra aver... Seduta mattutina per il all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Salernitana in... è rimasto a casa a scopo precauzionale.