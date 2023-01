Napoli | Kvaratskhelia e Lobotka in dubbio per la Salernitana

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Ilsi avvicina alla sfida di campionato contro la, match valido per la chiusura del girone d’andata. Secondo quanto riportato da Il Mattino, due sono i giocatori inper la sfida:. Il primo sembra aver accusato un problema fisico, dopo lo scontro di gioco in Coppa Italia, mentre il georgiano resta ina causa di un attacco influenzale. Restano da valutare le condizioni di entrambi, che potrebbero rimettersi in tempo prima di sabato pomeriggio. SportFace.

