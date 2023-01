Napoli | Kvaratskhelia a rischio per Salerno

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 19 gennaio 2023) (Adnkronos) – Ilsi è ritrovato questa mattina all’SSCKonami Training Center di Castel Volturno per l’allenamento: entrata nel vivo la preparazione del match in programma sabato contro la Salernitana. Dall’infermeria, però, non arrivano buone notizie su Lobotka e. Lo slovacco infatti avrebbe accusato qualche fastidio fisico nel finale del match di Coppa Italia martedì contro la Cremonese e le sue condizioni restano sotto osservazione. Il georgiano, invece, preoccupa dopo che oggi è rimasto a casa a scopo precauzionale reduce da una sindrome influenzale. La presenza di Kvara contro la Salernitana sabato è in forte dubbio. Qualora non dovesse farcela, mister Spalletti ha già pronta la carta Elmas da schierare titolare nel tridente azzurro. Fantacalcio.it per Adnkronos L'articolo proviene da ...