Napoli | ag Zerbin | ‘Ha dimostrato di valere una piazza come questa Via a gennaio? Al momento…’ | Mercato

(Di giovedì 19 gennaio 2023) 2023-01-19 22:49:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: Alessio, nel mirino di Sampdoria, Bologna e Lecce, non si sposterà a, almeno secondo il suo agente Giulio Marinelli che a Radio Kiss Kiss ha così commentato: “So che l’allenatore si è fatto sentire dopo la sconfitta contro la Cremonese. La prova di Alessio però è soddisfacente, ha dato un’ottima dimostrazione, anche a livello fisico e d’intensità. Hadi poter dare una mano anche in una squadrail, una cosa che noi pensiamo da inizio stagione”. Gli interessi dei tre club di Serie A per lui?“E’ normale che piaccia perché ha fatto bene. Era così quest’estate e lo è anche quest’inverno, anche se non parlerei di corteggiamento. Al ...

