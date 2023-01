Nainggolan-Cagliari | attenzione alla Spal per il belga | le ultime

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Nelleore anche lasi sarebbe fatta avanti per arrivare a, ex compagnoRoma di De Rossi, ma ilvuole solo ilNelleore anche lasi sarebbe fatta avanti per arrivare a, ex compagnoRoma di De Rossi, ma ilvuole solo il. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, gli emiliani stanno provando a convincere il centrocampista ma al momento sarebbe più propenso ad accettare la corte di Ranieri. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Tutto Cagliari

Nelle ultime ore si registra l'inserimento del club ferrarese per Radja, centrocampista che si è svincolato dall'Anversa e che sembra sul punto di tornare al. La Spal cerca di ...Calciomercato, non solo: tutti i nomi dei rossoblu per il centrocampo oltre aIlè alla ricerca di un nuovo centrocampista. Uno dei nomi più caldi sondati dai rossoblù in questo calciomercato è sicuramente quello di Radja, ma non solo. Secondo ... La Nuova Sardegna - Nainggolan torna a Cagliari Il futuro di Radja Nainggolan potrebbe essere in Serie B. Oltre al Cagliari, infatti, c'è una seconda squadra interessata ...Daniele De Rossi in pressing per convincere Radja Nainggolan a giocare nella Spal. Il centrocampista belga vuole l'Italia e il suo sogno.