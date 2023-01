Nadia Rinaldi parla del Grande Fratello Vip | “Ho rischiato di partecipare”

Leggi su biccy

(Di giovedì 19 gennaio 2023)è un nome che richiedo a gran voce da quando esiste ilVip e questo perché l’ho seguita sia a La Talpa sia a L’Isola dei Famosi e so che ha un grandissimo potenziale. Oltre a saper far bene i clisteri, mia cara. Intervistata da Radio Cusano Campus l’attrice ha confessato di aver “” diall’edizione di quest’anno delVip, ma di aver rifiutato per un “progetto più interessante”. Tuttavia ci tiene a precisare di avere un bel rapporto con Alfonso Signorini e che il suo non è stato un no a priori. “Ho fatto l’Isola dei Famosi nel 2018, è stata una bella esperienza, mi sono rimessa in gioco e mi sono divertita ma nei reality gli artisti non vengono messi in risalto rispetto le loro qualità e ...