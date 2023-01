Nadal | l' infortunio è più grave del previsto | stop da 6 a 8 settimane

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Il solito 'ci vediamo l'anno prossimo' non è comparso nel suo ultimo post Instagram, forse perché in fondo sa che una prossima volta potrebbe non esserci. Rafaha salutato l'Australian Open ...

La Gazzetta dello Sport

Rafaha salutato l'Australian Open lottando (e soffrendo, come sempre) nella scorsa giornata, sconfitto dall'americano Mackenzie McDonald e condizionato dall'ennesimo. 'Non mi sono ...Il tempo normale di recupero per questo tipo diva da sei a otto settimane". Rafaha annunciato così sui suoi profili social la diagnosi dopo l'all'anca sofferto a metà ... Clamoroso in Australia: Nadal è già fuori! Infortunio nel primo set, poi cede a McDonald L’infortunio Nadal sembra essere più grave del previsto. Lo spagnolo è stato eliminato al secondo turno degli ultimi Australian Open 2023 contro Mackenzie McDonald dopo aver accusato un problema alla ...Rafa Nadal esce clamorosamente dagli Australian Open di tennis, primo torneo dello Slam 2023. Nella sconfitta subita dallo spagnolo ha influito in modo determinante un infortunio… Leggi ...