(Di giovedì 19 gennaio 2023) Tutti, dopo una partita così, vorremmo essere Andy. Perché servirebbe un po' di Andyin ognuno di noi. Servirebbe ogni volta che pensiamo di non farcela, ogni volta che ci viene la ...

Tiscali

All'una e 52 della notte, Kokkinakis tira uno smash a campo aperto più vicino al fiume Yarra che al campo,la porta al quarto ma prima esce dal campo per una sosta agitando il pugno verso i ...... che affronterà Andysulla Rod Laver Arena, per il secondo Slam consecutivo . Esploriamo ... piacevole e disincantato, che regala partite emozionanti e colpi da, questa è senza dubbio una ... Murray, l'urlo nella notte: vittoria da record Tutti, dopo una partita così, vorremmo essere Andy Murray. Perché servirebbe un po' di Andy Murray in ognuno di noi. Servirebbe ogni volta ...Tennis L'urlo di Matteo Berrettini: il passante di rovescio che cambia la partita di Matteo contro Murray AUSTRALIAN OPEN - FINALMENTEEEEE break di Berrettini! Fantastica rasoiata di rovescio dell'azz ...