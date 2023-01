Muriqi | «Lasciare la Lazio la miglior scelta della mia vita»

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Le parole di Vedat, attaccante del Maiorca, sulla sua esperienza con la maglia. I dettagli Vedat, attaccante del Maiorca ed ex, ha parlato ai canali de LaLiga. PAROLE – «Dico sempre che prima di arrivare qui avevo dei dubbi perché avrei dovuto cambiare paese e dovevole mie amicizie. Ma ora posso dire di aver fatto lapiù giustamia, perché sia io che la mia famiglia siamo felici. Mi hanno fatto sentire il benvenuto dal primo momento in cui sono arrivato. Questo mi ha dato molta fiducia». L'articolo proviene da Calcio News 24.

