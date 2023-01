Moviola Juve-Monza | l’episodio chiave del match

Corriere dello Sport

Il match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2022/2023 trae Monza: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca live All'Allianz Stadium,e Monza si affrontano nel match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia ...20:57 Lasul gol di Dimarco Debutta il fuorigioco semiautomatico, subito protagonista: in ... Per l'exMassimo Mauro, invece, " vince l'Inter 3 - 1 ". 19:40 Dzeko vs Giroud, sfida tra ... La moviola di Juve-Udinese: niente rigore su Paredes-Beto Commenti esclusivi, momenti salienti, moviola, cronaca del match Juventus-Monza in diretta dal prepartita al risultato finale. Giovedì 19 .... Monza segna l'esordio del nuovo CdA La gara di questa se ...Juventus e Monza tra poco scenderanno in campo per la gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia all'Allianz Stadium di Torino ...