MotoGP | la presentazione del team Prima Pramac | ecco i dettagli

MotoGP

L'attesa sta per finire Laavverrà con i due piloti : da una parte il giovane Jorge Martin, che era in lizza l'anno scorso per approdare alla squadra ufficiale, e dall'altro il francese ...La Yamaha si è già presentata Calendario2023: circuiti, date, risultati, test, ... però, era stato chiaro Carmelo Ezpeleta, numero uno della Dorna, nel momento delladella ... Sabato la presentazione del team Gresini Racing La squadra toscana si prepara a togliere i veli alle due Ducati Desmosedici GP nelle mani di Jorge Martin e Johann Zarco. Ormai manca ...Il managing director della Yamaha ha parlato della possibilità di tornare a schierare più di due moto in pista ...