Morti tra i calciatori |  «Casi di Sla doppi rispetto alla media | sei volte  solo in Serie A»

Corriere della Sera

... entro il 2030, la riduzione del 50% deie feriti gravi rispetto al 2019. Il Piano prevede 44 linee strategiche da perseguire in stretta collaborazioneMinistero, Regioni ed Enti ...Al termine delle operazioni di ricerca e soccorso sono 14 iquesti un bambino, il ministro degli Affari Interni , Denys Monastyrskyi , e il suo vice Yevghen Yenin, in servizio a Roma fra ... Morti tra calciatori: farmaci e doping, gli studi scientifici su tumori e Sla «Cosa ho fatto di male nella vita per sopportare questo Come potrò vivere senza il mio bambino». L’essenza della tragedia della morte del piccolo Nicolò Pugliese, ...Anton Walkes, difensore inglese dello Charlotte Fc, che milita nella Major League Soccer, è morto a soli 25 anni a causa delle ferite causate da un incidente in barca al largo della costa di Miami. An ...