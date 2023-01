Morti improvvise dopo vaccino anti Covid? Scienziati italiani scoprono la verità

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Uno studio durato un anno e mezzo coinvolgendo l’intera popolazione di una provincia italiana, per capire cosa si celasse dietro quelle che, troppo spesso, vengono definiteper il. Ebbene laaccertata è molto diversa L’intera popolazione di una provincia italiana seguita nell’arco di diversi mesi per cercare di capire se tra ile le cosiddette ‘’, quelle che sopraggiungono senza segnali del corpo o eventuali malattie in corso, vi fosse un legame. È stato questo l’obiettivo di uno studio durato ben un anno e mezzo e condotto da esperti del Belpaese per andare a chiarire una questione che, da quando la pandemia ha colpito il mondo, Italia compresa, si è fatta largo in ...

Virgilio Notizie

Non ci sono prove che il vaccino anti Covid abbia causatodovute all'insorgere di patologie cardiocircolatorie o polmonari. È quanto risulta da una ricerca italiana che per un anno e mezzo ha seguito migliaia di persone. Monitorata tutta la ...Manifestazioni in diverse città di Abruzzo e Molise organizzate da alcune associazioni che vogliono affrontare il tema delle. Come riferisce l'Adnkronos uno dei sit - in è in programma anche a Pescara. A organizzare l'iniziativa sono 'Il popolo delle mamme', di cui è responsabile Simona Boccuti; 'Il popolo ... Covid, studio su correlazioni tra vaccino e "morti improvvise": nessun aumento di infarti, ictus e miocarditi Nessuna correlazione provata fra Coronavirus e malattie cardiovascolari o polmonari. Lo studio italiano sull'intera popolazione del Pescarese ...Manifestazioni sono state previste, in Abruzzo e Molise, dalle associazioni “Il popolo delle mamme”, responsabile Simona Boccuti; “Il popolo italiano” (Rosario Del Priore); il sindacato medico Sisani ...