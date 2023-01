Monza | tanti dubbi sull'affare Karsdorp | un ostacolo frena la trattativa

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Rickcontinua ad allenarsi con la Roma in gruppo solo per evitare problemi legali. Lo scrive il Corriere dello Sport, che nutre...

la Repubblica

Bene contro il, poi più nulla. CDK invece, il boom del mercato estivo di Maldini e Massara, ... Manca la 'riserva' dagol, quindi. Come esempio si può citare Giovanni Simeone, bomber di ...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Iinfortuni a centrocampo (soprattutto quello serio di Stulac) inducono il Palermo a delle ... regista classe 1993 di proprietà del. ... Juventus-Monza, le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv Questa sera la Juventus tornerà in campo dopo il ko di Napoli e dovrà affrontare il Monza in Coppa Italia. Stando alle ultime indiscrezioni di Sportmediaset, Massimiliano ...È Juventus-Monza l’ultimo ottavo di finale di Coppa Italia, in programma questa sera alle 21 all’Allianz Stadium di Torino. Chi vince, affronterà Lazio o Bologna nei quarti di finale, che nel frattemp ...