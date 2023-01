Monza-Karsdorp | i brianzoli continuano a seguirlo | le ultime

Calciomercato.com

Rickè ormai un separato in casa nella rosa della Roma. Come vi abbiamo raccontato, l'olandese ha rifiutatoe Salernitana, ritenendole un downgrade per la sua carriera e solo una ...Commenta per primo Rickcontinua ad allenarsi con la Roma in gruppo solo per evitare problemi legali. Lo scrive il ...dubbi anche sulla conclusione dell'affare tra i giallorossi e il: i ... Monza, tanti dubbi sull'affare Karsdorp: un ostacolo frena la trattativa Non si ferma la telenovela; il terzino è il primo partente ma la modalità non è ancora chiara Che Karsdorp non sia più un giocatore chiave nel progetto di Mourinho è noto. Dopo la sventura di Reggio E ...Una situazione sempre più spinosa. Rick Karsdorp è ormai un separato in casa nella rosa della Roma. Come vi abbiamo raccontato, l’olandese ha rifiutato Monza e Salernitana, ritenendole un downgrade pe ...