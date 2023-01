Monreale News

Monreale, via alle domande per i Buoni Spesa per alimentari e farmaci MONREALE, 19 gennaio – L'Area Promozione Sociale e territoriale del Comune di Monreale rende noto che a partire da oggi si potrà presentare la domanda dei Buoni Spesa per i nuclei familiari bisognosi.MONREALE, 19 gennaio – L'ICS "Margherita di Navarra" di Monreale-Pioppo è centro esame autorizzato per l'attestato "Oxford Test of English". L'esame Oxford Test of English è un esame unico nel suo ...