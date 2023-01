Mondiale per club | rivoluzione arbitri | spiegheranno in diretta le scelte Var

Leggi su zon

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Sarà ilper2023 a inaugurare una nuova metodologia di arbitraggio: la kermesse, prevista in Marocco dall’1 all’11 febbraio vedrà per la prima volta nella storia del calcio glispiegare a pubblico e televisione il perchè della propria scelta Var. Una vera e propriaall’insegna della trasparenza e del maggior dialogo all’interno delle partite di calcio. All’arbitro spetterà, infatti, spiegare in tempo reale le ragioni dietro a una determina scelta in seguito a controllo Var. Gli spettatori sugli spalti e a casa, dunque, potranno conoscere le precise motivazioni di una scelta arbitrale, senza indugiare in complottismi e illazioni di vario genere. Un primo esperimento approvato dall’Ifab che, in caso di esito positivo, potrebbe ripetersi già nel corso dei Mondiali femminili previsti ...