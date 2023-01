Agenzia ANSA

Power gestisce in esclusiva un gruppo di giovani talenti con background artistici differenti e una community molto attiva sui social, spiega, specificando che con questa operazione il ...Progetti che da oggi potranno beneficiare anche delle opportunità di integrazione con i brand diMedia. 'Come Human Vs Machine siamo lieti di aver trovato inMedia una realtà ... Mondadori: acquisisce la talent agency Power - Economia Mondadori Media si rafforza ulteriormente nella creator economy e nell'influencer marketing grazie all’acquisizione del 100% delle quote societarie della talent agency Power ...Mondadori, attraverso Mondadori Media, si rafforza nella 'creator economy' e nell'influencer marketing grazie all'acquisizione di Power dal gruppo Human Vs Machine. Lo rende noto un comunicato del gru ...