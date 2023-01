Moncalvo | “Per la Juventus si apre una stagione di lacrime e sangue”

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Laha detti addio all’ex presidente Andrea Agnelli ed accolto il nuovo numero uno Gianluca Ferrero. Ferrero nel discorso di presentazione ha detto chiaramente che la società punterà su giovani talenti fatti in casa, mettendo quindi un freno al mercato, anche perché i conti della Juve sono in rosso da tempo. Ma la nuova società dovrà fare i conti anche con l’inchiesta della Procura di Torino, in ambito giudiziario. Mentre su quello sportivo è attesa il 20 gennaio dal processo per la riapertura del caso plusvalenze, che potrebbe portare già delle drastiche misure che influiranno sulla classifica dei bianconeri. C’è chi parla addirittura di una possibile retrocessione del club. Dellaha parlato anche il giornalista Luigiche ai microfoni di Radio Napoli Centrale ha detto: “Siuna pagina di ...

AreaNapoli.it

Opening band ancheAlberto Radius , chitarrista di Lucio Battisti e della 'Formula 3'. Nel 2013 ... Nello stesso anno, hanno partecipato al festival di'Blu Notti Blues'. Nel 2014 si sono ...E' stao un weekend ricco di impegnile ragazze Lorenzoni:Veronica Bassi prima trasferta a Lucerna con la Nazionale Under 21 dove con le altre azzurre ha ... Contro ile il Genova 80 i ... Moncalvo: 'Si apre una pagina di lacrime e sangue per la Juventus' Gigi Moncalvo, giornalista e scrittore, è intervenuto a Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio'. Le sue parole: "Per la Juventus è un momento in ..."Processo plusvalenze Penso che, a questo punto, Gravina e la Federcalcio non possano più fare i pesci in barile".