(Di giovedì 19 gennaio 2023) Lucianoè tornato a parlare dintus attraverso le righe di affaritaliani.it . L'ex dirigente bianconero si è espresso dopo il cambio ai vertici del sodalizio del club in seguito all'...

Corriere dello Sport

recentemente ha ipotizzato al massimo due punti di penalizzazione per la Juventus. Dichiarazioni che poi ha chiarito: " Io ho fatto quell'ipotesi, unitamente a quella di una multa che ...Per cui torno alla domanda: come mai si occupa di pallonepratica negli studi del notaio ... nel 2006 la Pasqualin D'Amico partners era al secondo posto, dietro Gea world di Alessandro. E ... Moggi: "Io facevo plusvalenze vere! Ecco cosa manca alla Juve per vincere..." L'ex dirigente bianconero ha parlato all'indomani del passaggio di consegne ai vertici del club: "Il nuovo CdA dovrà rimettere a punto il bilancio societario" ...A Radio Napoli Centrale è intervenuto Gigi Moncalvo, giornalista e scrittore: "Per la Juventus è un momento in cui va aperto il portafoglio. Ci sono da pagare 3 trattamenti di fine rapporto, 3 liquida ...