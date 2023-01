Calciomercato.com

L'Al - Nassr di Ronaldo e lastatunitense hanno sondato il terreno per Cuadrado, che ... che nell'estate 2017 lo portòla Mole. Ma 9 milioni di euro lordi a stagione, per un giocatore che il ...Ha vinto anche il campionatocon i Los Angeles lo scorso anno, insieme a Chiellini. E forse ... quello in finale, quello della cavalcata contro il Barcellona a sinistra e poi il toccoporta: '... Mls sotto shock: muore a 25 anni un ex del Tottenham | Estero ... Sono stare rese note le cifre percepite da David Beckham durante il suo periodo di permanenza agli LA Galaxy Il giornalista Joe Pompliano, che si occupa di sport e di economia, ha rivelato le cifre pe ...